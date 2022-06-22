ЭКОНОМИКА РБ

ПОПРАВКИ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ ПАРЛАМЕНТАРИИ РАССМОТРЯТ 24 ИЮНЯ НА ЗАСЕДАНИИ

11:54 23.06.2022 24 июня состоится заседание восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в первом и втором чтениях планируется рассмотреть проект закона «Об изменении Жилищного кодекса Республики Беларусь». Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», «Аб змяненні законаў па пытаннях культуры», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь». В этот же день состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Перед парламентариями с докладом на тему «О развитии социальной сферы Республики Беларусь в современных условиях» выступит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.