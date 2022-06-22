|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОПРАВКИ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ ПАРЛАМЕНТАРИИ РАССМОТРЯТ 24 ИЮНЯ НА ЗАСЕДАНИИ
11:54 23.06.2022
24 июня состоится заседание восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в первом и втором чтениях планируется рассмотреть проект закона «Об изменении Жилищного кодекса Республики Беларусь».
Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», «Аб змяненні законаў па пытаннях культуры», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь».
В этот же день состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.
Члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.
Перед парламентариями с докладом на тему «О развитии социальной сферы Республики Беларусь в современных условиях» выступит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
Курсы в банках
на 23.06.2022
Конвертация в банках
на 23.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте