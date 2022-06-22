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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 4,1%
11:25 23.06.2022
В Минской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 4 534,1 млн рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота области, в январе-мае 2022 г. составил 4 322,2 млн рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
В январе-мае 2022 г. оптовый товарооборот составил 7 597,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января-мая 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 168,2 млн рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
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