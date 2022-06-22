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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 30 ИЮНЯ БИРЖУ СУБКОНТРАКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
11:13 23.06.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при поддержке Министерства экономики в рамках реализации Дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями 30 июня 2022 г. проводит очередную контактно-кооперационную биржу.
Как сообщается на сайте БФФПП, прямые переговоры малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями лесной, деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности пройдут в онлайн-формате.
В переговорах, которые начнутся в 10:00, примут участие Министерство лесного хозяйства и предприятия концерна «Беллесбумпром»: ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин».
Для участия в контактно-кооперационной бирже необходимо до 29 июня заполнить заявку.
Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФФПП.
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