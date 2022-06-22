Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при поддержке Министерства экономики в рамках реализации Дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями 30 июня 2022 г. проводит очередную контактно-кооперационную биржу.

Как сообщается на сайте БФФПП, прямые переговоры малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями лесной, деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности пройдут в онлайн-формате.

В переговорах, которые начнутся в 10:00, примут участие Министерство лесного хозяйства и предприятия концерна «Беллесбумпром»: ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин».

Для участия в контактно-кооперационной бирже необходимо до 29 июня заполнить заявку.

Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФФПП.