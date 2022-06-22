|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОКРАТИЛСЯ НА 11,8%
10:40 23.06.2022
Грузооборот транспорта Минской области в январе-мае 2022 г. составил 2 145,6 млн тонно-километров, или 88,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-мае 2022 г. пассажирооборот составил 510,1 млн пассажиро-километров, или 103,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 42,7 млн человек, или 96,8% к январю-маю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за пять месяцев текущего года не представлена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
Курсы в банках
на 23.06.2022
Конвертация в банках
на 23.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте