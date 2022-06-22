Грузооборот транспорта Минской области в январе-мае 2022 г. составил 2 145,6 млн тонно-километров, или 88,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-мае 2022 г. пассажирооборот составил 510,1 млн пассажиро-километров, или 103,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 42,7 млн человек, или 96,8% к январю-маю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за пять месяцев текущего года не представлена.