Более 40 научно-технических и инновационных разработок представил ГКНТ на Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2022», которая начала работу в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, все экспонаты, несмотря на узкую специфику, востребованы на рынке и перспективны с коммерческой точки зрения. В их числе, например, университетский наноспутник BSUSat-1, разработанный Белорусским государственным университетом, который функционирует на околоземной орбите в штатном режиме с 2018 года. В БГУ реализован полный цикл сборки, отладки, испытаний, запуска и эксплуатации космического аппарата. При участии международного сообщества радиолюбителей с его борта получено более тысячи информационных пакетов телеметрических данных, содержащих результаты космофизических экспериментов.

Заслуживают внимания технологии и оборудование в области защиты информации («Прибой», «Локатор»), разработанные Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники.

Интересной разработкой Белорусского национального технического университета являются многослойные покрытия, устойчивые к ударным нагрузкам. Материалы изготавливаются с помощью нанесения по особой технологии разнородных слоев с различными характеристиками по вязкости, прочности, твердости. Причем без применения дорогостоящих компонентов, которые производятся за рубежом. Такие материалы используются при изготовлении облегченных бронежилетов, щитов, взрывозащищённых контейнеров для перемещения потенциально опасных грузов.

ООО «ИнКата» демонстрирует на выставке три версии санитарной мультифункциональной системы GatejO, которые предназначены для профилактики распространения заболеваний, вызванных вирусами, грибковыми, бактериальными инфекциями, в том числе Covid-19, через обработку одежды входящего потока людей.

I Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022» проходит с 22 по 25 июня 2022 года. Деловая часть выставки включает комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на широкую демонстрацию высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений в сфере безопасности. В программе - выступления экспертов, обсуждение актуальных тем, обмен информацией о производственно-технологических достижениях, консультации посетителей и многое другое.