ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 40 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИЛ ГКНТ НА ВЫСТАВКЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЛАРУСЬ-2022»


10:29 23.06.2022

Более 40 научно-технических и инновационных разработок представил ГКНТ на Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2022», которая начала работу в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, все экспонаты, несмотря на узкую специфику, востребованы на рынке и перспективны с коммерческой точки зрения. В их числе, например, университетский наноспутник BSUSat-1, разработанный Белорусским государственным университетом, который функционирует на околоземной орбите в штатном режиме с 2018 года. В БГУ реализован полный цикл сборки, отладки, испытаний, запуска и эксплуатации космического аппарата. При участии международного сообщества радиолюбителей с его борта получено более тысячи информационных пакетов телеметрических данных, содержащих результаты космофизических экспериментов.

Заслуживают внимания технологии и оборудование в области защиты информации («Прибой», «Локатор»), разработанные Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники.

Интересной разработкой Белорусского национального технического университета являются многослойные покрытия, устойчивые к ударным нагрузкам. Материалы изготавливаются с помощью нанесения по особой технологии разнородных слоев с различными характеристиками по вязкости, прочности, твердости. Причем без применения дорогостоящих компонентов, которые производятся за рубежом. Такие материалы используются при изготовлении облегченных бронежилетов, щитов, взрывозащищённых контейнеров для перемещения потенциально опасных грузов.

ООО «ИнКата» демонстрирует на выставке три версии санитарной мультифункциональной системы GatejO, которые предназначены для профилактики распространения заболеваний, вызванных вирусами, грибковыми, бактериальными инфекциями, в том числе Covid-19, через обработку одежды входящего потока людей.

I Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022» проходит с 22 по 25 июня 2022 года. Деловая часть выставки включает комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на широкую демонстрацию высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений в сфере безопасности. В программе - выступления экспертов, обсуждение актуальных тем, обмен информацией о производственно-технологических достижениях, консультации посетителей и многое другое.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
валюта курс
EUR 2.6533
USD 2.5329
RUB 4.7397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6533 -0.0228
USD 2.5329 -0.0092
RUB 4.7397 +0.1277
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7350
USD 2.5400 2.5600
RUB 3.7000 4.7480
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 58.0000 74.0000
USD/RUB 54.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте