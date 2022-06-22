В январе-мае 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 13 873,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,8% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,6%.

При этом в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 11,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,3%.