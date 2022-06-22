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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ НА 11,2%
10:13 23.06.2022
В январе-мае 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 13 873,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,8% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,6%.
При этом в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 11,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,3%.
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