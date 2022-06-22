За январь-май 2022 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси исполнен с профицитом в сумме 302,5 млн рублей.

Согласно данным ФСЗН Минтруда и соцзащиты, профицит по средствам государственного социального страхования составил 149,3 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования - 153,2 млн рублей.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 8401,7 млн рублей и направлена на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и иных выплат в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

Доходы бюджета фонда составили 8704,2 млн рублей, из них 510,3 млн рублей поступило из республиканского бюджета.

Субвенции из республиканского бюджета включают в себя:

финансирование расходов, осуществляемых в соответствии с законодательством из республиканского бюджета на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат на общую сумму 434,3 млн рублей;

возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов в сумме 19,0 млн рублей;

возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, а также детского санаторно-курортного лечения и оздоровления на общую сумму 57,0 млн рублей.