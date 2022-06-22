ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛСЯ НА 6,7%

09:25 23.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-май 2022 года в текущих ценах составил 12 670,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 6,7% к уровню января-мая 2021 года.