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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТРОЕНО 5,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:58 22.06.2022
В январе-мае 2022 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 5,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 312,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 81,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 25,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 72 тыс. квадратных метров.
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