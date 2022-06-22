Впервые в Могилевской области с 24 по 26 июня будет проходить образовательный бизнес-лагерь DekroCamp2022.

Как пишут MogilevNEWS.by, в его рамках состоится выездное заседание Могилевского городского совета по развитию предпринимательства, под председательствованием первого заместителя председателя Могилевского горисполкома Александра Потемкина.

На повестке: развитие туризма в Могилеве на примере создания Чигиринского туристического кластера; актуальные вопросы безопасности в бизнесе; Digitalmarketing: Эффективная воронка продаж. Как создать денежный поток правильно, на примере внедрения инновационных энергосберегающих технологий.

«Образовательная часть мероприятия поможет предпринимателям и гостям, которые хотят открывать, развивать и укреплять свой бизнес в ситуациях неопределенности тем, что покажет актуальные методы инструменты продвижения, а совместные активные игры и нетворкинг расширит круг полезных знакомств, - уточнили в Моггорисполкоме. - Темы выступлений специально подобраны таким образом, чтобы закрыть актуальные запросы предпринимателей, которые были выявлены в ходе предварительного статистического опроса и проблемных интервью в предпринимательских сообществах».

Среди прочих тем образовательного бизнес-лагеря: секреты управления временем; эволюция метавселенных и новый виток интернета 5+ актуальных способов заработка; как не выгорать самому и мотивировать других; топ 7 способов увеличить продажи с помощью соцсетей; инвестиции для начинающих.

Спикерами приглашены предприниматели с практическим опытом, с активными бизнесами, которые хотят передать его для поддержания тенденции роста предпринимательской активности. Выступят: председатель правления областного Общественного объединения «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» Дмитрий Крылов; зампредседателя Могилевского гор совета по развитию предпринимательства, член Совета по развитию предпринимательства при Могоблисполкоме, инвестор, предприниматель, член ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» Игорь Сидоренко; частный инвестор, совладелец трех бизнесов, маркетолог, организатор бизнес-клубов, Евгений Бондарец и другие представители инвестклуба «ДЭКРО.

Каждый участник сможет не только получить новые знания и расширить свои бизнес-знакомства, но и проверить свои предпринимательские способности, заработать игровую валюту токены ДЭКРО, и «оплатить» ею реальные подарки и развлечения. Мероприятие будет проходить на базе отдыха, расположенной на берегу Чигиринского водохранилища. Зарегистрироваться в первый бизнес-лагерь Dekro.Camp2022 можно по телефону (+375-29) 625-66-73.

Официальные партеры: Могилевский горисполком, Могилевский городской совет по развитию предпринимательства.