|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПРОСЕЛ НА 0,9%
16:27 22.06.2022
В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 8090,7 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в январе-мае 2022 г. составил 7771,4 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 32 125,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 77,2% к уровню января-мая 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 716,7 млн- рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
Курсы в банках
на 22.06.2022
Конвертация в банках
на 22.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте