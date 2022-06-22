В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 8090,7 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в январе-мае 2022 г. составил 7771,4 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 32 125,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 77,2% к уровню января-мая 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 716,7 млн- рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.