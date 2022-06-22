НГДУ «Речицанефть» в июне приступило к разработке карьера песка «Давыдовка-1», расположенного в Светлогорском районе.

Как пишет neft.by, это месторождение самое крупное из тех, которые разрабатывает предприятие. Площадь предоставленного земельного участка превышает 20 га, а запасы полезного ископаемого оцениваются в 1626,57 тыс. м куб.

Месторождение самое крупное из тех, с которыми работает предприятие. Срок службы карьера «Давыдовка-1» рассчитан на 10 лет. Более того, качество песка не имеет аналогов. В его составе присутствуют вкрапления гравия, что делает этот природный материал оптимальным для строительства дорог и площадок скважин. Максимальная годовая производительность карьера составляет 200 тыс. м куб.

В основных работах задействовано два экскаватора, во вспомогательных – бульдозер и погрузчик. Впервые при отпуске песка используется электронная весовая система, оформляются электронные накладные. Все это делает учет полезного ископаемого максимально точным и оперативным.