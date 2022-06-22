В январе-мае 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 6,3 млрд тонно-километров, или 47,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за пять месяцев составил 3 119,2 млн пассажиро- километров, или 98,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 253,7 млн человек, или 97,6% к январю-маю 2021 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.