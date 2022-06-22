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ЭКОНОМИКА РБ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ПУНКТЕ ПРОПУСКА БЕНЯКОНИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
14:29 22.06.2022
В рамках совершенствования инфраструктуры автодорожного пункта пропуска Бенякони ориентировочно до 1 августа 2022 г. будет временно изменена схема организации дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета.
Согласно информации, в этот период водителям транспортных средств, планирующих поездку через автодорожный пункт пропуска Бенякони, необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и учитывать требования дорожных знаков.
Госпогранкомитет рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрута следования.
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