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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛОСЬ НА 0,5%
14:11 22.06.2022
В январе-мае 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 10 039,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 37,4%, в обрабатывающей промышленности – на 1,4%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 5,4%.
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