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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАПУСТИЛ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 64 НОВЫЕ СТАНЦИИ
13:23 22.06.2022
Мобильный оператор life:) запустил в Брестской области 64 новые станции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сейчас в Брестской области активная стадия развития 4G: к концу года здесь будут работать 300 БС, сейчас их более 240.
При улучшении покрытия life:) уделяет внимание тому, чтобы стабильная и качественная связь была повсюду. Поэтому последнее обновление коснулось как городов, так и небольших населенных пунктов.
Больше всего станций поставили в Пинском, Пружанском, Малоритском, Ганцевичском, Столинском, Кобринском районах. Также улучшения коснулись Ивацевичей, Каменца, д. Богушево, н.п. Вулька-Городищенская, н.п. Великое Село, н.п. Речица, н.п. Смиловичи и других населенных пунктов.
Все станции L800 – частоты, которая обеспечивает стабильный сигнал большого радиуса, то есть связь будет во всех уголках населенного пункта, а также автодорог.
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