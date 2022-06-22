Мобильный оператор life:) запустил в Брестской области 64 новые станции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сейчас в Брестской области активная стадия развития 4G: к концу года здесь будут работать 300 БС, сейчас их более 240.

При улучшении покрытия life:) уделяет внимание тому, чтобы стабильная и качественная связь была повсюду. Поэтому последнее обновление коснулось как городов, так и небольших населенных пунктов.

Больше всего станций поставили в Пинском, Пружанском, Малоритском, Ганцевичском, Столинском, Кобринском районах. Также улучшения коснулись Ивацевичей, Каменца, д. Богушево, н.п. Вулька-Городищенская, н.п. Великое Село, н.п. Речица, н.п. Смиловичи и других населенных пунктов.

Все станции L800 – частоты, которая обеспечивает стабильный сигнал большого радиуса, то есть связь будет во всех уголках населенного пункта, а также автодорог.