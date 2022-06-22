ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 3,1%

13:02 22.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-май 2022 г. в текущих ценах составил 23,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 3,1% к уровню января-мая 2021 г.