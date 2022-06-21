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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
12:37 22.06.2022
В Беларуси с 1 июля 2022 года изменяютс условия оказания электронных услуг. Об этом сообщает Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ).
Согласно информации, 1 июля услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) 3.27.02 «Загрузка финансовой информации на Единый портал финансового рынка» и 3.27.01 «Просмотр финансовой информации на Едином портале финансового рынка» будут доступны только на новом едином портале электронных услуг (ЕПЭУ).
Услуги платные (0,42 копейки за 1 запрос) и доступны по доступу со строгой аутентификацией.
Для получения услуг на новом ЕПЭУ пользователям необходимо направить в Национальный центр электронных услуг е-заявку на оказание услуг ОАИС и заключить договор.
С порядком заключения договора на услуги, а также инструкцией для работы на новом ЕПЭУ можно ознакомиться на сайте НЦЭУ.
НЦЭУ обращает внимание, что оказание услуг 3.27.02 и 3.27.01 на старой версии портала с 1 июля будет прекращено.
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