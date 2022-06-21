В Беларуси с 1 июля 2022 года изменяютс условия оказания электронных услуг. Об этом сообщает Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ).

Согласно информации, 1 июля услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) 3.27.02 «Загрузка финансовой информации на Единый портал финансового рынка» и 3.27.01 «Просмотр финансовой информации на Едином портале финансового рынка» будут доступны только на новом едином портале электронных услуг (ЕПЭУ).

Услуги платные (0,42 копейки за 1 запрос) и доступны по доступу со строгой аутентификацией.

Для получения услуг на новом ЕПЭУ пользователям необходимо направить в Национальный центр электронных услуг е-заявку на оказание услуг ОАИС и заключить договор.

С порядком заключения договора на услуги, а также инструкцией для работы на новом ЕПЭУ можно ознакомиться на сайте НЦЭУ.

НЦЭУ обращает внимание, что оказание услуг 3.27.02 и 3.27.01 на старой версии портала с 1 июля будет прекращено.