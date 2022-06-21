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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


11:41 22.06.2022

В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент – производственно-торговое общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТРОЙ».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать инвестиционный проект по производству бурового инструмента для горнодобывающей промышленности.

В рамках проекта предусмотрено строительство инжинирингового производственно-складского комплекса, создание более 40 рабочих мест, привлечение более 1 миллиона евро инвестиций.

Создаваемое производство будет высокотехнологичным и ориентированным на экспорт.
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