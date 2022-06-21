ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

11:41 22.06.2022 В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент – производственно-торговое общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТРОЙ». Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать инвестиционный проект по производству бурового инструмента для горнодобывающей промышленности. В рамках проекта предусмотрено строительство инжинирингового производственно-складского комплекса, создание более 40 рабочих мест, привлечение более 1 миллиона евро инвестиций. Создаваемое производство будет высокотехнологичным и ориентированным на экспорт.