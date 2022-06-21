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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 8,6%
10:46 22.06.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 108,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,1% и 109% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 110,7%, потребительские товары – 101,5% и 107,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 110,7%, в том числе в растениеводстве – 98,9% и 110,5%, животноводстве – 102,1% и 110,7% соответственно.
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