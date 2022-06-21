22 июня 2022 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, участие в акции примут все нотариальные конторы и бюро нашей страны.

В течение рабочего дня жители и гости Беларуси, обратившись к нотариусу, смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, удостоверения брачных договоров, отчуждения недвижимости и др.

Следующая акция по бесплатному правовому консультированию граждан пройдет 1 июля и будет приурочена ко Дню Независимости Республики Беларусь.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты, в разделе «Найти нотариуса».