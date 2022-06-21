|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 22 ИЮНЯ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО
10:29 22.06.2022
22 июня 2022 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, участие в акции примут все нотариальные конторы и бюро нашей страны.
В течение рабочего дня жители и гости Беларуси, обратившись к нотариусу, смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, удостоверения брачных договоров, отчуждения недвижимости и др.
Следующая акция по бесплатному правовому консультированию граждан пройдет 1 июля и будет приурочена ко Дню Независимости Республики Беларусь.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты, в разделе «Найти нотариуса».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2022
Курсы в банках
на 22.06.2022
Конвертация в банках
на 22.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте