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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ПОЯСНИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРПЛАТ МЕДИКОВ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ «КОВИДНЫХ» НАДБАВОК И ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ


10:12 22.06.2022

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко пояснил, что изменится в оплате труда медиков в связи с подписанным 21 июня 2022 года указом № 206.

Напомним, в соответствии с указом № 206 с 1 июля 2022 года повысятся зарплаты врачей за счет установления специальной надбавки. Кроме того, отменяется принятый в 2020 году указ № 131.

По словам Дмитрия Чередниченко, указ № 131 был принят в 2020 году, когда Беларусь столкнулась с коронавирусной инфекцией.

«Указ имел очень большое значение для здравоохранения. Он позволил оказать необходимый объем медицинской помощи пациентам в условиях пандемии и сохранить кадровый потенциал работников отрасли. Благодаря указу значительно увеличился размер оплаты труда работников отрасли», - сказал Дмитрий Чередниченко, слова которого приводятся в Telegram-канале Минздрава.

Он отметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, заболеваемость COVID-19 незначительная, население провакцинировано.

В связи с этим указом № 206 с 1 июля 2022 г. отменен указ № 131 и дано поручение правительству обеспечить повышение заработной платы медицинским работникам за счет установления стимулирующих выплат. Совет министров выполнил поручение.

Он также рассказал, что Минздравом с учетом имеющейся компетенции по определению условий оплаты труда медицинским работникам, разработаны постановления, которые в ближайшее время будут приняты.

В частности, введена новая стимулирующая выплата всем врачам и средним медицинским работникам – надбавка за работу в сфере здравоохранения.

В зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы установлен больший размер надбавки: специалистам в приемных отделениях стационаров, в отделениях анестезиологии и реанимации, отделениях для пациентов с инсультами, выездных бригадах скорой медицинской помощи, участковой службе поликлиник.

Кроме того, установлена надбавка за особенность профессиональной деятельности: младшим медицинским сестрам, санитаркам приемных отделений стационаров, отделений (палат) для пациентов с инсультами, выездных бригад скорой медицинской помощи, отделений (палат) анестезиологии и реанимации.

«…документами Минздрава «ковидные» надбавки трансформированы в иные стимулирующие выплаты, что позволит повысить заработную плату всем медицинским работникам, а не только оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19», - подчеркнул Дмитрий Чередниченко.
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