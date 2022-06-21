|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ПОЯСНИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРПЛАТ МЕДИКОВ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ «КОВИДНЫХ» НАДБАВОК И ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ
10:12 22.06.2022
Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко пояснил, что изменится в оплате труда медиков в связи с подписанным 21 июня 2022 года указом № 206.
Напомним, в соответствии с указом № 206 с 1 июля 2022 года повысятся зарплаты врачей за счет установления специальной надбавки. Кроме того, отменяется принятый в 2020 году указ № 131.
По словам Дмитрия Чередниченко, указ № 131 был принят в 2020 году, когда Беларусь столкнулась с коронавирусной инфекцией.
«Указ имел очень большое значение для здравоохранения. Он позволил оказать необходимый объем медицинской помощи пациентам в условиях пандемии и сохранить кадровый потенциал работников отрасли. Благодаря указу значительно увеличился размер оплаты труда работников отрасли», - сказал Дмитрий Чередниченко, слова которого приводятся в Telegram-канале Минздрава.
Он отметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, заболеваемость COVID-19 незначительная, население провакцинировано.
В связи с этим указом № 206 с 1 июля 2022 г. отменен указ № 131 и дано поручение правительству обеспечить повышение заработной платы медицинским работникам за счет установления стимулирующих выплат. Совет министров выполнил поручение.
Он также рассказал, что Минздравом с учетом имеющейся компетенции по определению условий оплаты труда медицинским работникам, разработаны постановления, которые в ближайшее время будут приняты.
В частности, введена новая стимулирующая выплата всем врачам и средним медицинским работникам – надбавка за работу в сфере здравоохранения.
В зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы установлен больший размер надбавки: специалистам в приемных отделениях стационаров, в отделениях анестезиологии и реанимации, отделениях для пациентов с инсультами, выездных бригадах скорой медицинской помощи, участковой службе поликлиник.
Кроме того, установлена надбавка за особенность профессиональной деятельности: младшим медицинским сестрам, санитаркам приемных отделений стационаров, отделений (палат) для пациентов с инсультами, выездных бригад скорой медицинской помощи, отделений (палат) анестезиологии и реанимации.
«…документами Минздрава «ковидные» надбавки трансформированы в иные стимулирующие выплаты, что позволит повысить заработную плату всем медицинским работникам, а не только оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19», - подчеркнул Дмитрий Чередниченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2022
Курсы в банках
на 22.06.2022
Конвертация в банках
на 22.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте