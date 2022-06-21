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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА I МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИНДУСТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ
09:35 22.06.2022
Около 20 научно-технических разработок БГУ представят на I Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022», которая пройдет 22-25 июня в Минске (пр-т Победителей, 111).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдет автоматизированная система обработки полетной информации «ДВИНА-М». Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку, хранение и экспресс-анализ информации, привязку к цифровой карте местности и др.
Посетители смогут ознакомиться с комплексом для дистанционного зондирования Земли «Мультискан». Он используется для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта самолетов, вертолетов, беспилотников. Устройство применяется для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. Кроме того, с его помощью заранее возможно определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание.
В списке экспонатов БГУ также макет университетского наноспутника BSUSat-2, многофункциональный измерительный комплекс Alma-Meter, устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов АГЕНТ В-607, высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ, поглотитель электромагнитных волн ТОРА и др.
С информацией об инновационных разработках белорусского вуза в области приборостроения, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством тематических плакатов и натуральных образцов.
Организатором выставки выступает Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси.
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