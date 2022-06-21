В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 112,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой майский рост цен на продтовары составил 18%. За январь-май 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8%.

Непродовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем подрожали на 0,4%, с декабрем 2021 г. – на 13,4%. В мае 2022 года к уровню мая 2021 года цены выросли на 17,5%. В январе-мае 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-мая 2021 года на 13,5%.

Цены на услуги в мае 2022 г. по сравнению с апрелем подросли на 0,2%, с начала года – увеличились на 8,3%. В мае 2022 года к маю 2021 года рост цен на услуги составил 10,2%. За январь-май 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-маем 2021 года на 9%.