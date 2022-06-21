|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,5%
09:26 22.06.2022
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 112,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой майский рост цен на продтовары составил 18%. За январь-май 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8%.
Непродовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем подрожали на 0,4%, с декабрем 2021 г. – на 13,4%. В мае 2022 года к уровню мая 2021 года цены выросли на 17,5%. В январе-мае 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-мая 2021 года на 13,5%.
Цены на услуги в мае 2022 г. по сравнению с апрелем подросли на 0,2%, с начала года – увеличились на 8,3%. В мае 2022 года к маю 2021 года рост цен на услуги составил 10,2%. За январь-май 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-маем 2021 года на 9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2022
Курсы в банках
на 22.06.2022
Конвертация в банках
на 22.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте