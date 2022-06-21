Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 99,97%, с декабрем 2021 г. – 105,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 106,2% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 113,6%, потребительские товары – 101,2% и 103,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 102,6%, с декабрем 2021 г. – 112,8%, в том числе в растениеводстве – 95,6% и 113% соответственно, животноводстве – 104,7% и 112,6%.