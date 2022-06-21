В общественном транспорте Лиды появился новый способ покупки электронных билетов. Сервис T-Pay позволяет оплачивать поездки в городских и пригородных маршрутах через банковские приложения.

С прошлой недели система работает в тестовом режиме, а сегодня запущена официально.

Работа T-Pay основана на едином QR-коде и оплате проезда при помощи приложения банка, установленного на смартфоне. Для этого не нужно заводить электронный кошелек и постоянно пополнять баланс. Через сервис можно купить электронный билет сразу для четырех человек.

Для оплаты проезда нужно скачать бесплатное приложение T-Pay из Google Play или написать Telegram-боту. Второй способ подходит для тех, кто редко пользуется общественным транспортом. В приложении пассажир проходит простейшую регистрацию, указывает номер телефона и электронную почту.

В каждом автобусе размещены наклейки сервиса T-Pay: они синего цвета, на них изображен QR-код и номер транспорта. Для оплаты пассажир сканирует код или вводит номер транспорта, после чего приложение автоматически определяет маршрут, генерирует билет и предлагает оплатить поездку через мобильный банкинг на смартфоне.

Через сервис можно купить и проездной. В приложении доступны все виды проездных, которые действуют в Лиде: на декаду, половину месяца или месяц. Если смартфон вдруг разрядится, контролер проверит оплату по номеру телефона, указанному при регистрации.

Также сервис работает и на пригородных маршрутах. Механика оплаты похожая: нужно отсканировать QR-код в салоне, а в появившемся окне выбрать начальную и конечную остановку, после чего сервис рассчитает стоимость поездки. Этот функционал понравится тем, кто ежедневно добирается в районный центр на автобусах.

«Сервис T-Pay простой и интуитивно понятный, поэтому жителям города будет легко им пользоваться. Мы надеемся, что он станет ежедневным инструментом для оплаты поездок в автобусе», - рассказал разработчик сервиса Станислав Придыбайло.

Сервис T-Pay «дружит» с мобильным приложением Транспорт BY, которое в режиме реального времени показывает движение общественного транспорта. Теперь в приложении Транспорт BY возле иконки движущегося автобуса отображается логотип T-Pay, нажав на который, пассажир попадает на приложение оплаты. Это позволяет оплачивать поездку без сканирования QR-кода еще до того, как транспорт подошел к остановке.

T-Pay актуален для областных и крупных районных центров страны, поскольку позволяет реализовать электронную оплату билетов и проездных для всех видов маршрутов быстро и без развертывания дорогостоящей инфраструктуры. В ближайшее время ожидается запуск в еще одном городе Гродненской области — Волковыске.