В Байнете стартовал очередной благотворительный аукцион доменов, на который выставляются имена с истекшим сроком регистрации.

С помощью специального сервиса подбора аукционных предложений от Hostfly.by найдены самые интересные предложения.

В этом месяце на аукционе можно купить домен. который ранее принадлежал Главному управлению юстиции Гомельского областного исполнительного комитета. На этот домен ведет 374 215 ссылки, а его возраст составляет 14 лет с момента первой регистрации.

Еще один лот был зарегистрирован за онлайн-кинотеатром KinoGo. Раньше на этом сайте можно было посмотреть новинки кино и сериалы. У этого домена самый высокий индекс качества - 1020, среди всех лотов на июньском аукционе.

На аукционе можно присмотреться и к домену Kupivip.by, это был онлайн-магазин брендовой одежды. Раньше в него заходило чуть больше 6 тысяч покупателей ежедневно, теперь домен продается. Доменному имени 9 лет, а его ИКС по Яндексу составляет 250 баллов.

Свой домен на аукционе продает и Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки. Образовательное учреждение не стало продлевать glinka-edu.by и это имя с десятилетней историей и 613 входящими ссылками выставлено на торги.

Среди интересных лотов - домен, на котором раньше располагалась популярная в Беларуси доска объявлений - localmart.by. У этого имени 1502 ссылок, ИКС - 170 и показатель в SEMrush Rank - 5372231.

С молотка в этом месяце уйдет и домен одного из старейших предприятий в Беларуси. Одним из лотов аукциона заявлено имя, которое ранее принадлежало ОАО «Белимпортторг» - belimporttorg.by. Рядом с этим лотом расположился домен belarus4gomel.by, раньше он помогал переселенцам из Беларуси переезжать в Россию. Этот домен уникален тем, что на него ведет 144847 ссылок, хотя в интернете он проработал всего 4 года.

Сервис от HostFly.by позволяет ранжировать выставленные на аукцион доменные имена сразу по нескольким ключевым параметрам. Среди них возраст домена, его качество по версии Яндекса, количество ссылающихся на домен сайтов. По этим параметрам довольно просто подобрать имя с хорошей «историей» и сэкономить на продвижении своего проекта в интернете.