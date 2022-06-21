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ЭКОНОМИКА РБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗУЕТ 29 ИЮНЯ ВЕБИНАР ПО ЗАКУПКАМ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ РФ
17:40 21.06.2022
29 июня 2022 года Образовательный центр проведет вебинар, на котором совместно с партнерами из Национального Банка Беларуси и российской электронной площадки РТС-тендер расскажет о новых возможностях участия в закупках РФ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на вебинаре планируется обсудить реализацию пилотного проекта Беларуси и Российской Федерации по взаимному признанию банковских гарантий для целей государственных закупок, в котором участвуют 5 белорусских банков, а также особенности использования белорусской ЭЦП при участии в российских закупках госкорпораций.
Представитель российской электронной площадки РТС-тендер расскажет о возможностях участия не только в госзакупках, но и о коммерческих закупках, а также площадках для закупок малого объема.
Кроме того, речь пойдет о наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются поставщики при работе на ЭТП, и путях их преодоления.
Актуальная дискуссия начнется в 10.00.
Следует отметить, что стоимость участия в вебинаре составляет 60 белорусских рублей.
Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону (+375-17) 203-60-01.
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