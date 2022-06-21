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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ МОГИЛЕВА В БЮДЖЕТ ДОНАЧИСЛЕНО 22,5 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
16:42 21.06.2022
По результатам камеральной проверки инспекцией МНС по Ленинскому району Могилева организации в бюджет доначислено 22,5 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-центре инспекции по Могилевской области, ОДО «С» в марте 2022 года ввозило товар из Российской Федерации на общую сумму 129,1 тыс. рублей. При этом в налоговой декларации (расчете) по НДС за март 2022 года налоговая база «ввозного» НДС отражена в сумме 39,1 тыс. рублей.
В ответ на уведомление инспекции ОДО «С» представлена уточненная налоговая декларация (расчет) по НДС за март 2022 года с увеличением налоговой базы по «ввозному» НДС.
В результате подлежащая доплате в бюджет сумма ввозного НДС составила 22,5 тыс. рублей.
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