Лукашенко видит перспективу в дальнейшем укрупнении хозяйств в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом он заявил 21 июня 2022 года во время посещения ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» в Оршанском районе Витебской области.

"Мы все равно будем идти к крупным компаниям", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что этого требуют современные реалии - объединяться, присоединять земли.

Лукашенко не исключил, что в определенной перспективе и такое крупное хозяйство, как "Юбилейный", тоже может значительно прирасти территориями.

Одновременно он обратил внимание на подготовку кадров на базе таких хозяйств.

"Надо кадры растить свои", - подчеркнул Лукашенко.