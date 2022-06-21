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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УКРУПНЕНИИ ХОЗЯЙСТВ В АПК
15:09 21.06.2022
Лукашенко видит перспективу в дальнейшем укрупнении хозяйств в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом он заявил 21 июня 2022 года во время посещения ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» в Оршанском районе Витебской области.
"Мы все равно будем идти к крупным компаниям", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что этого требуют современные реалии - объединяться, присоединять земли.
Лукашенко не исключил, что в определенной перспективе и такое крупное хозяйство, как "Юбилейный", тоже может значительно прирасти территориями.
Одновременно он обратил внимание на подготовку кадров на базе таких хозяйств.
"Надо кадры растить свои", - подчеркнул Лукашенко.
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