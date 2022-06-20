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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,7%
13:56 21.06.2022
В Гродненской области цены на продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем выросли на 1,8%, к декабрю 2021 г. – на 13,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в мае 2022 года составил 19,9%. За январь-май 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,6%.
Непродовольственные товары в мае 2022 г. стали дороже по сравнению с апрелем на 1,1%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 12,7%. В мае 2022 года цены выросли по сравнению с маем 2021 года на 16,9%. За январь-май 2022 года к уровню января-мая 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 13,1%.
Цены на услуги в мае 2022 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,5%, с декабрем 2021 г. – выросли на 7,9%. Годовой рост цен на услуги в мае 2022 года составил 9,7%. В январе-мае 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,4%.
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