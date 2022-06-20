Комитет госконтроля Могилевской области в ходе поверки одного из производителей колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса птицы выявил завышение до 19% предельного норматива рентабельности при производстве и реализации 20 наименований продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, общая сумма незаконного дохода, полученного с апреля по июль 2020 года, превысила 770 тыс. рублей. За это нарушение предприятие оштрафовано на сумму более 1,5 млн рублей (предусмотрена ответственность в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством).

В июне текущего года по результатам рассмотрения в Экономическом суде жалобы производителя постановление областного Комитета госконтроля оставлено в силе.