Министр здравоохранения Дмитриий Пиневич и генеральный директор Агентства сервисизации и реинжиниринга Вячеслав Былина 20 июня 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в рамках сотрудничества предусмотрен ряд совместных проектов по формированию единого информационного пространства здравоохранения, включая реинжиниринг и цифровизацию административных процедур, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи.

«Развитие отношений между Министерством здравоохранения и Агентством послужит стимулом для формирования новых подходов по цифровой трансформации здравоохранения», - прокомментировали в Минздраве.

Напомним, Агентство сервисизации и реинжиниринга создано Банком развития с целью снижения административной нагрузки и цифровизации административных процедур.