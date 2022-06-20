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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И АГЕНТСТВО СЕРВИСИЗАЦИИ И РЕИНЖИНИРИНГА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:35 21.06.2022
Министр здравоохранения Дмитриий Пиневич и генеральный директор Агентства сервисизации и реинжиниринга Вячеслав Былина 20 июня 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в рамках сотрудничества предусмотрен ряд совместных проектов по формированию единого информационного пространства здравоохранения, включая реинжиниринг и цифровизацию административных процедур, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи.
«Развитие отношений между Министерством здравоохранения и Агентством послужит стимулом для формирования новых подходов по цифровой трансформации здравоохранения», - прокомментировали в Минздраве.
Напомним, Агентство сервисизации и реинжиниринга создано Банком развития с целью снижения административной нагрузки и цифровизации административных процедур.
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