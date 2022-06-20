Белорусские таможенники представят современные технические средства контроля на 1-й Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022», которая пройдет 22-25 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в рамках таможенной экспозиции будет продемонстрирована работа видеоэндоскопа, детекторов различного предназначения, в том числе обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ, взрывоопасных жидкостей, анализатора, дальнометра, навигационных пломб и другого.

Вниманию посетителей будет продемонстрирован и мобильный пункт таможенного оформления, который способен полноценно заменить работу небольшого республиканского либо ведомственного пункта таможенного оформления. Комплекс позволяет при сбоях в программных продуктах продолжить таможенное оформление в электронном виде, оперативно реагировать на возникающие внештатные ситуации и выполнять поставленные задачи. Среднее время подготовки комплекса к направлению в место назначения – 1 час. Современная технология успешно проявила себя на практике.

К слову, среди участников выставки – представители зарубежных таможенных служб, которые ознакомятся с экспозициями выставки в рамках проходящего в Минске XXII заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников

Выставку организовывают Государственный секретариат Совета Безопасности и РУП «Национальный Выставочный Центр «БелЭкспо».