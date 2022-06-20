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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:24 21.06.2022
Белорусская железная дорога открыла продажу билетов на дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, из Минска поезд отправится 30 июня 2022 года в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующие сутки в 9:20. Пассажиры смогут провести выходные в «северной столице» Российской Федерации и вернуться в Минск этим же поездом.
Из Санкт-Петербурга он отправится 3 июля 2022 года в 14:26 и прибудет в Минск 4 июля 2022 года в 5:08.
По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.
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