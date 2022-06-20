ОАО «Городейский сахарный комбинат» прекратил навязывать контрагентам дополнительный ассортимент товаров. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно информации, в ходе рассмотрения обращения МАРТ установлено, что ОАО «Городейский сахарный комбинат» навязывал торговой сети при приобретении сахара белого кристаллического дополнительный ассортимент соковой продукции, в которой она не была заинтересована и что было ей экономически не выгодно. В результате МАРТ выдало предупреждение ОАО «Городейский сахарный комбинат».

«Обществом исполнены все условия предупреждения МАРТ, конкурентные условия на рынке восстановлены», - говорится в сообщении.