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ЭКОНОМИКА РБ
ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ НАВЯЗЫВАЛ КОНТРАГЕНТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
12:15 21.06.2022
ОАО «Городейский сахарный комбинат» прекратил навязывать контрагентам дополнительный ассортимент товаров. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Согласно информации, в ходе рассмотрения обращения МАРТ установлено, что ОАО «Городейский сахарный комбинат» навязывал торговой сети при приобретении сахара белого кристаллического дополнительный ассортимент соковой продукции, в которой она не была заинтересована и что было ей экономически не выгодно. В результате МАРТ выдало предупреждение ОАО «Городейский сахарный комбинат».
«Обществом исполнены все условия предупреждения МАРТ, конкурентные условия на рынке восстановлены», - говорится в сообщении.
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