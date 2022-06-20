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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,2%


11:42 21.06.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 111,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,6% и 109,3% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 111,2%, потребительские товары – 102,2% и 109,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 104,7%, с декабрем 2021 г. – 113,4%, в том числе в растениеводстве – 99,3% и 106,9% соответственно, животноводстве – 105,9% и 114,8% соответственно.
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