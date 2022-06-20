На территории официального дистрибьютора ООО «МАЗ-РУС» состоялась презентация линейки микроавтобусов МАЗ для представителей субъектов товаропроводящей сети в Российской Федерации, корпоративных партнеров, заводов-производителей специальной техники, а также заинтересованных организаций и перевозчиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, в ходе мероприятия была презентована новая техника: МАЗ-281040 и МАЗ-365022, а представители завода «Брестмаш», на котором собираются эти микроавтобусы, совместно с представителями Минского автомобильного завода и ООО «МАЗ-РУС» рассказали участникам презентации о технических характеристиках новинок и перспективах реализации на российском рынке.

МАЗ-281040 и МАЗ-365022 стали первыми легкими автомобилями в производственной линейке Минского автозавода. МАЗ-281040 предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней протяженности. Микроавтобус представлен в 2-х комплектациях: 9+1 и 15+1, что позволит удовлетворить потребности любого перевозчика.

МАЗ-365022 – коммерческий малотоннажный автомобиль грузоподъемностью от 760 до 1150 кг. с объемом грузового отсека 12м2. Внутренний размер грузового отсека 3,4 х 1,8 х 1,8 м, полная масса 3490-4050 кг. Данный автомобиль может использоваться под любые надстройки от промтоварного фургона до машины скорой помощи.

Немаловажно отметить, что обслуживание новинок малотоннажного сегмента может быть осуществлено на любой официальной СТО МАЗ в России, что, в условиях развитой сервисной сети МАЗ, является неоспоримым преимуществом для потребителя.

В рамках мероприятия всем была предоставлена возможность проехать за рулем новых МАЗов и получить ответы специалистов на интересующие вопросы.

Запуск продаж новой линейки микроавтобусов, особенно в условиях активизации работы в рамках программы импортозамещения, позволит Минскому автомобильному заводу выйти на новые сегменты рынка, а также усилить позиции отечественного бренда в Российской Федерации в целом.