24 июня адвокаты бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция приурочена ко Дню образования адвокатуры Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатную правовую помощь можно будет получить в том числе в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права.

«Кроме того, бесплатные консультации малообеспеченным гражданам в текущем году будут также осуществляться 30 сентября – по случаю Дня пожилых людей и 2 декабря – по случаю Дня юриста», – рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.