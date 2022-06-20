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ЭКОНОМИКА РБ
В ИЮНЕ БЕЛОРУССКИЕ АДВОКАТЫ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН
10:54 21.06.2022
24 июня адвокаты бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция приурочена ко Дню образования адвокатуры Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатную правовую помощь можно будет получить в том числе в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права.
«Кроме того, бесплатные консультации малообеспеченным гражданам в текущем году будут также осуществляться 30 сентября – по случаю Дня пожилых людей и 2 декабря – по случаю Дня юриста», – рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
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