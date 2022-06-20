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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ И МИНЗДРАВ ОПУБЛИКОВАЛИ СОВМЕСТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ЦЕН НА МЕДТОВАРЫ
10:36 21.06.2022
Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Минздрав Беларуси опубликовали совместные рекомендации относительно порядка проведения пересчета расчетных отпускных цен на медицинские товары в связи с изменением курсов валют.
«МАРТ и Минздрав рекомендуют хозяйствующим субъектам в случае проведения пересчетов расчетных отпускных цен, по которым числится кредиторская задолженность, осуществлять такие пересчеты по официальному курсу Национального банка на первое число каждого месяца как в случае роста, так и при снижении курса валют», - говорится в сообщении МАРТ.
Рекомендация даны «в целях недопущения злоупотребления правом в части установления необоснованных цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику иностранного производства в связи с изменением курсов валют».
Более подробно с текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе «Ценообразование на лекарственные средства» в подразделе «Ценообразование на лекарственные средства с 26 апреля 2020 года».
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