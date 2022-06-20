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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 11,7%


10:05 21.06.2022

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,8%, с декабрем 2021 г. – 111,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в мае 2022 года составил 18,5%. За январь-май 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,1%.

Непродовольственные товары в мае 2022 г. подорожали по сравнению с апрелем на 0,8%, с начала года – на 13,4%. В мае 2022 года к уровню мая 2021 года цены подскочили на 17,9%. За январь-май 2022 года к уровню января-мая 2021 года цены увеличились на 13,9%.

Цены на услуги в мае 2022 г. снизились по сравнению с апрелем на 0,4%, с декабрем 2021 г. – выросли на 7,3%. Годовой рост цен на услуги в мае составил 11%. За январь-май 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,8%.
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