Унитарное предприятие «А1» закрывает музыкальный сервис «A1 Xplore Music от Deezer».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 30 июня 2022 года он станет недоступен в связи с решением правообладателя о прекращении предоставления услуг сервиса Deezer на территории Беларуси.

Пользователям, у которых оформлена платная подписка на момент закрытия сервиса, будет проведена корректировка начислений с последующим отражением в регулярном счете за услуги связи.