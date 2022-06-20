|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 30 ИЮНЯ КОМПАНИЯ «А1» ПРЕКРАЩАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГУ СЕРВИСА ОТ DEEZER
09:52 21.06.2022
Унитарное предприятие «А1» закрывает музыкальный сервис «A1 Xplore Music от Deezer».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 30 июня 2022 года он станет недоступен в связи с решением правообладателя о прекращении предоставления услуг сервиса Deezer на территории Беларуси.
Пользователям, у которых оформлена платная подписка на момент закрытия сервиса, будет проведена корректировка начислений с последующим отражением в регулярном счете за услуги связи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2022
Курсы в банках
на 21.06.2022
Конвертация в банках
на 21.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте