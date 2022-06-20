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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ АНОНСИРОВАЛО НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТДЕЯТЕЛЬНОСТИ


09:44 21.06.2022

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь 20 июня 2022 года анонсировал новые меры поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности, которые нашли свое отражение в разрабатываемом в настоящее время Минэкономики проекте закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь».

«Это достаточно серьезный документ, который будет принят взамен декрета № 10. Он предусматривает в числе прочего ряд льгот, гарантированных государством для реализации инвестпроектов: по налогообложению и таможенным платежам, по земельным вопросам и строительству. Плюс вводится стабилизационная оговорка. Также планируется упростить реализацию инвестпроектов в регионах, закрепить особый правовой режим по заключению специальных инвестиционных договоров. Принимая такие меры, мы существенно повысим конкурентоспособность отечественной юрисдикции», – сказал первый заместитель министра экономики, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Комментируя информацию о возможности продления сроков реализации инвестпроектов, он отметил, что решение Оперативно-ситуационного штаба позволит поддержать реализацию порядка сотни инвестпроектов.

Юрий Чеботарь напомнил, что соответствующие полномочия в отношении инвестпроектов были делегированы Совету министров указом № 93.

«В июне Оперативно-ситуационный штаб рекомендовал госорганам продлять сроки реализации и других инвестиционных проектов. Тем самым этой мерой поддержки был охвачен более широкий круг бизнес-идей: в частности, реализуемых без специального решения президента. Возможность продления сроков и условий реализации до 3 лет позволит инвестору избежать штрафных санкций. По нашим оценкам, это будет серьезная поддержка для сотни инвестпроектов, завершаемых в текущем и следующем годах, которые потенциально подпадают под действие названного решения», – отметил Юрий Чеботарь.
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