В январе-мае 2022 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 16,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный правовой портал, введено в эксплуатацию 1481 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 613,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 459,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 461,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,2% от общего ввода по республике.