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ЭКОНОМИКА РБ


СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ


18:03 20.06.2022

Количество объявлений о продаже квартир в базе Realt за последнюю неделю, с 13 по 20 июня, увеличилось на 3%.

Из размещавших на прошлой неделе объявления продавцов снизили цены на свои объекты примерно 4% из них. Средний размер скидки составлял $2000. В 86% объявлений цены остались прежними, новыми на этой неделе были 10% объявлений.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился на 0,4% и составил $1224. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1309, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее.

Число объявлений за последние семь дней выросло практически по всем сегментам, наиболее заметно — у 1-комнатных квартир (+4%). Число «двушек» и «трешек» увеличилось на 3%. И только 4-комнатных квартир, напротив, за неделю стало меньше на 2%.

Увеличение числа предложений отмечалось во всех районах за исключением Первомайского. Самый ощутимый рост (2,0-2,5%) произошел в Октябрьском, Московском и Партизанском районах.

Как и на прошлой неделе, средние цены квадратного метра снизились в большинстве типов квартир, сильнее всего — у 1-комнатных (-1% за неделю). Цены на 4-комнатные квартиры, напротив, показали небольшой рост.

В разрезе районов города также чаще наблюдалось снижение средних цен квадратного метра. Существеннее всего за последние семь дней «квадрат» стал дешевле в Октябрьском и Партизанском районах. Небольшой рост цен (до 0,2%) отмечался в Советском, Первомайском и Заводском районах
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