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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 9,2%
17:29 20.06.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 109,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,8% и 108,3% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 109,5%, потребительские товары – 101,6% и 108,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 102%, с декабрем 2021 г. – 110%, в том числе в растениеводстве – 98,5% и 111,1% соответственно, животноводстве – 103,1% и 109,7% соответственно.
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