Брестские таможенники пресекли попытку незаконного провоза через белорусско-польскую границу крупной партии товаров стоимостью более 155 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили во время таможенного досмотра грузового автомобиля SCANIA, следовавшего в Бельгию через пункт пропуска «Козловичи».

По сведениям, указанным в документах перевозчиком, в транспортном средстве находился сборный груз: ручные инструменты, игрушки, различные аксессуары, бижутерию, часы, телевизионное оборудование, рыболовные снасти и другое.

Однако установлено, что количество находившихся в автомобиле товаров превышает заявленное почти на 33 тыс. единиц, а сведения о более чем 2 тыс. единиц не указаны вовсе.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 15.4 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.