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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 155 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:05 20.06.2022
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного провоза через белорусско-польскую границу крупной партии товаров стоимостью более 155 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили во время таможенного досмотра грузового автомобиля SCANIA, следовавшего в Бельгию через пункт пропуска «Козловичи».
По сведениям, указанным в документах перевозчиком, в транспортном средстве находился сборный груз: ручные инструменты, игрушки, различные аксессуары, бижутерию, часы, телевизионное оборудование, рыболовные снасти и другое.
Однако установлено, что количество находившихся в автомобиле товаров превышает заявленное почти на 33 тыс. единиц, а сведения о более чем 2 тыс. единиц не указаны вовсе.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 15.4 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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