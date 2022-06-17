Министерство энергетики Беларуси опровергло информацию о задержке платежей за российский газ.

«Появившаяся на отдельных телеграм-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В нем отмечается, что с 1 апреля 2022 года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях.

«По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставленный в январе-мае 2022 года природный газ в полном объеме», - уверяет Минэнерго.