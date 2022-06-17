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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАДЕРЖКЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ
16:24 20.06.2022
Министерство энергетики Беларуси опровергло информацию о задержке платежей за российский газ.
«Появившаяся на отдельных телеграм-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности», - говорится в Telegram-канале ведомства.
В нем отмечается, что с 1 апреля 2022 года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях.
«По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставленный в январе-мае 2022 года природный газ в полном объеме», - уверяет Минэнерго.
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