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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПРОДОЛЖИЛ УСТАНОВКУ ВЕЛОПАРКОВОК ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ


15:56 20.06.2022

Этим летом А1 продолжил установку велопарковок в больших и маленьких городах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в Минске уже оборудовано девять новых парковочных мест для экологичного транспорта. Еще три появились в Могилеве, Гомеле и Калинковичах.

Первые велопарковки А1 установил в Минске в прошлом году: возле входа в главный офис, а также у флагманского магазина и «Инклюзивной кофейни в А1» на улице Интернациональной. Таким образом компания в соответствии со своей стратегией экологического, социального и корпоративного управления (ESG) начала проект по улучшению городской инфраструктуры для велосипедистов и обратила внимание белорусов на возможность вести активный образ жизни с комфортом для себя и заботой об экологии.

Теперь еще девять велопарковок можно найти в Минске по следующим адресам:

Логойский тракт, 37 (рядом с торговым центром «Норд Сити»);

пр-т Независимости, 99 (рядом с Белорусским аграрным техническим университетом);

ул. Академика Курчатова, 8 (рядом с Белорусским государственным университетом);

ул. Кальварийская, 21 (рядом с культурно-деловым кварталом К21);

ул. Куйбышева, 69 (рядом с Комаровским рынком);

ул. Октябрьская, 10 (рядом с Белорусским государственным университетом);

ул. Октябрьская, 10/2 (рядом с Белорусским государственным университетом);

ул. Октябрьская, 2 (рядом с Белорусским государственным университетом);

ул. Чюрлёниса, 7 (рядом с Белорусским государственным университетом).

В регионах велопарковки А1 появились в Могилеве возле SOS-Детской деревни, а также рядом с офисом компании в Гомеле (проспект Победы, 21) и в Калинковичах (ул. Советская, 124). В ближайшие годы такие парковочные места будут оборудованы и в других городах Беларуси.

Эргономичная конструкция и дизайн парковок разработаны с участием представителей велодвижения, предложивших прорезинить грани каждого столбика, чтобы с любой стороны к нему можно было прикрепить велосипед и не поцарапать его. Кроме того, все элементы парковки можно компоновать разными способами, поэтому их легко вписать в пространство.

«В глобальной перспективе установка таких объектов поможет не только улучшить велосипедную инфраструктуру белорусских городов, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду за счет более активного использования экологичного транспорта», - прокомментировали в компании.
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