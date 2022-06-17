Потребительские цены в Витебской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2021 г. увеличились на 0,9%, с декабрем 2021 г. – на 11,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в мае составил 16,2%. За январь-май 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,9%.

Продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем подорожали на 0,8%, с начала года – на 11,6%. При этом майский годовой рост цен на продтовары составил 17%. В январе-мае 2022 года к уровню января-мая 2021 года цены подскочили на 13,5%.

Непродовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2021 года стали дороже на 1%, с начала года – на 11,2%. Годовой рост цен в мае составил 15,2%. За январь-май 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 12,2% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в мае 2022 года по сравнению с апрелем снизились на 0,2%, с начала года – выросли на 7,2%. При этом в мае 2022 года стоимость услуг по сравнению с маем прошлого года подскочила на 10,5%. За январь-май 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 10,4%.